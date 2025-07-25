Кому стоит с осторожностью есть мороженое

Врач-эндокринолог Вероника Неудахина рекомендовала выбирать мороженое с натуральным составом, без большого количества искусственных добавок и сахара. Она отметила, что лучше, если в составе есть только молоко, сливки, натуральные подсластители, например мед, а также натуральные вкусовые добавки: ваниль, шоколад, ягоды или фруктовый сок, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Специалист предупредила, что гидрогенизированные жиры, такие как маргарин и пальмовое масло, вредны для сердца и сосудов. Искусственные ароматизаторы и красители могут вызывать аллергию, особенно гидролизованный соевый белок, опасный для людей с аллергией на сою. Влияние стабилизаторов и эмульгаторов пока полностью не изучено.

Неудахина добавила, что возможны аллергические реакции и раздражение слизистых желудка с дискомфортом. Рекомендуемая порция мороженого для взрослого - 100-150 граммов в день. Она подчеркнула, что этот десерт стоит употреблять в умеренных количествах, выбирая качественный продукт.

Пациентам с лактозной непереносимостью врач посоветовала ограничить молочное мороженое и предпочесть десерты на основе кокосового, соевого или миндального молока, сорбеты и фруктовые льды. Людям с диабетом лучше выбирать мороженое без сахара или с разрешенными подсластителями, а тем, кто страдает от избыточного веса, - ограничить калорийные десерты.