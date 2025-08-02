Названа неочевидная ошибка при употреблении бананов

Даже фрукты с несъедобной кожурой необходимо мыть перед употреблением. Пренебрежение этим правилом может привести к инфекциям и отравлению пестицидами. Об этом заявила пищевой технолог Тамика Симс в беседе с изданием Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, продукты с несъедобной кожурой - например, бананы - следует мыть под проточной водой, как и любые другие. Это позволяет удалить с поверхности пыль, бактерии и остатки пестицидов, которые могут попасть на руки, а затем - в рот, особенно во время очистки или нарезки.

"Даже если это кажется нелогичным, сначала бананы следует вымыть", - подчеркнула Симс.

Она добавила, что игнорирование этой процедуры может привести к пищевым отравлениям, вызванным такими опасными микроорганизмами, как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. При сальмонеллезе обычно возникает высокая температура, боль в животе, диарея и рвота. Это состояние особенно опасно для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом: при сильном обезвоживании может потребоваться госпитализация.

Кишечная палочка, особенно некоторые ее штаммы, может вызывать тяжелые кишечные расстройства, включая диарею и резкие боли в животе. В отдельных случаях бактерия поражает почки и может привести к гемолитико-уремическому синдрому - потенциально смертельному состоянию. К листерии наиболее уязвимы беременные женщины, у которых инфекция может вызвать выкидыш, преждевременные роды или мертворождение.

Эксперт добавила, что кроме бактерий на поверхности фруктов могут оставаться частицы грязи, мусора и даже насекомые. Пестициды, предупреждает специалист, также потенциально связаны с серьезными рисками для здоровья: среди возможных последствий - развитие аутизма, рака, гипертонии, диабета и деменции.