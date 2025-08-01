Названа безопасная суточная норма арбуза

Врач-диетолог Антон Поляков назвал безопасную для здоровья суточную норму арбузов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова цитирует aif.ru.

Диетолог указал, что количество арбуза, которое допустимо съесть, зависит от качества плода. Он уточнил, что если в нем нет нитритов и химикатов, то в день можно съедать в среднем 400-500 граммов. Этот объем считается с учетом водной структуры ягоды и содержания фруктозы.

Поляков добавил, что долька арбуза весит около 150 граммов, то есть в день можно съедать три-четыре большие дольки.