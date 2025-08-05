Врач рассказал, чем может грозить переедание арбузом

Чрезмерное увлечение арбузом может обернуться мигренью и аллергией, предупредили специалисты из Клиники Кливленда (Великобритания).

Как передает Day.Az, их слова приводит издание La Razon.

Медики отмечают, что в арбузе содержатся трудноусвояемые углеводы, которые могут вызывать расстройства пищеварения. Кроме того, у некоторых людей арбуз способен провоцировать мигрени - особенно у тех, кто уже склонен к таким приступам.

Ранее исследования показали, что после употребления арбуза у людей - как с мигренью, так и без нее - повышается уровень нитритов в сыворотке крови. Так называют неорганические соли азотистой кислоты, которые участвуют в различных клеточных процессах в организме и способствуют поддержанию здоровья сердца и кишечника. Ученые предполагают, что избыточное потребление этих соединений может быть провокатором головной боли.

Еще одна потенциальная угроза - аллергические реакции. Хотя встречаются они редко, в отдельных случаях могут быть серьезными. Врачи также напоминают, что арбуз богат натуральным сахаром, поэтому его употребление стоит ограничить людям с диабетом.

Кроме того, избыток арбуза в рационе может привести к нарушению электролитного баланса - важного для нормального функционирования организма соотношения минеральных веществ.