Назван продукт, способный привести к набору веса без переедания

Ученые Осакского городского университета обнаружили, что употребление хлеба может приводить к увеличению массы тела и жировой ткани даже при одинаковой калорийности рациона. Работа опубликована в журнале Molecular Nutrition & Food Research (MN&FR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В экспериментах на мышах исследователи сравнили стандартный корм с рационами, богатыми углеводами - хлебом, пшеничной и рисовой мукой. Животные, получавшие такие продукты, набирали больше веса и жировой массы, несмотря на схожее количество калорий.

Анализ показал, что ключевую роль играет не столько переедание, сколько изменения в обмене веществ. При "хлебной" диете у мышей снижались энергозатраты, а организм переключался в режим накопления жира.

Дополнительные исследования показали, что у животных активировались гены, отвечающие за превращение углеводов в жир, а общее сжигание энергии уменьшалось. При возвращении к обычному рациону эти изменения исчезали.

Авторы подчеркивают, что работа проводилась на животных, поэтому напрямую переносить результаты на людей пока нельзя. Тем не менее исследование добавляет аргументов к идее, что принцип "калории равны калориям" не всегда отражает реальные процессы в организме.

В дальнейшем ученые планируют проверить, как эти механизмы проявляются у людей, а также изучить влияние различных видов углеводов, включая цельнозерновые продукты и пищевые волокна.

По мнению исследователей, понимание того, как разные продукты влияют на метаболизм, может помочь выработать более точные рекомендации по питанию.