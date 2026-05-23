Домашние заготовки: чем они могут быть опасны и какие продукты нельзя вакуумировать

Вакуумация продуктов становится все более популярной в социальных сетях. Такой метод упаковки и хранения еды позволяет продлить срок ее годности, а также упрощает готовку, если сделать несколько заготовок заранее. Может ли вакуумация быть опасной и что не стоит хранить таким образом, "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, передает Day.Az.

Главная опасность таких заготовок

По ее словам, если вакуумация проведена по всем правилам, то срок хранения продукта увеличится, так как аэробные микроорганизмы не могут развиваться в безвоздушной среде.

- Но самое страшное, что может быть в любых заготовках, - ботулотоксин. Он хорошо развивается в бескислородной среде. Если сырье уже заражено спорами, которые выделяют токсин, то среда без воздуха усиливает риски отравления, - предупредила доктор.

Многое зависит и от того, какой именно продукт подвергли обработке: в разных продуктах бактерии могут размножаться быстрее или медленнее, отметила специалист.

- Вакуум и заморозка могут продлить сроки хранения продукта, но не до бесконечности. В обычном холодильнике достичь шоковой промышленной заморозки не получится, - подчеркнула Соломатина.

Что не стоит вакуумировать

Как рассказала эксперт, быстрее всего портятся:

различные измельченные продукты, например фарши и пюре, если в них сохраняется много воды;

различные салаты из множества разных ингредиентов: у них всех разная степень чувствительности к теплу и свету, и если портится одна составляющая, то за ней "подтягиваются" и другие.

К тому же не все продукты можно подвергать такой обработке. Диетолог порекомендовала не вакуумировать и не замораживать:

Грибы, поскольку их пористая структура способствует тому, что с них сложнее удалить грязь. Частицы земли могут содержать разные споры, которые при благоприятных условиях могут начать размножаться.

Продукты, в которых много воды (например огурцы, помидоры, кабачки и другие), при вакуумации и заморозке превратятся в "кашу", потеряв свои органолептические свойства: вкус и форму.

Также опасно подвергать такой обработке внутренности животных: они могут содержать те же споры, попавшие в их организм с едой.

- В лабораторных условиях есть возможность проверить продукт на наличие токсинов, споров и прочего. Дома такую проверку не провести. Поэтому с точки зрения безопасности лучше покупать продукты, которые вакуумировали на производствах. Конечно, вероятность того, что и с магазинным продуктом может оказаться что-то не так, существует. Но крупные производители дорожат своей репутацией и стараются не допускать ошибок, - считает Соломатина.