Кофе оказался опасен в жаркую погоду

Летом высокая температура воздуха превращает кофе в нагрузку для сердца, рассказала "Газете.Ru" гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова, передает Day.Az.

Кофеин действует на организм многосторонне. Он блокирует аденозин - вещество, которое отвечает за чувство усталости, и одновременно стимулирует выброс адреналина и норадреналина. Сердце ускоряется, сосуды реагируют, уровень внимания растет. В прохладную погоду здоровый человек этих эффектов почти не замечает.

"Летом картина меняется. В жару организм и так теряет много жидкости через пот, кровь становится более вязкой, сердцу труднее перекачивать ее по сосудам. Кофе работает как легкое мочегонное - почки начинают активнее выводить воду. Получается двойное обезвоживание: внешнее через кожу и внутреннее через мочевыделение", - объясняет Степанова.

Сгущенная кровь означает повышенный риск аритмии. У здорового человека пульс может на 15-20 ударов превышать обычный после привычной чашки эспрессо в жаркий день. У людей с пограничными нарушениями ритма (даже о которых они не знают) такого толчка достаточно, чтобы спровоцировать приступ.

"Дополнительно действует прямой эффект на желудок. Кофе стимулирует выработку соляной кислоты и расслабляет нижний пищеводный сфинктер - это мышечное кольцо между пищеводом и желудком, которое держит содержимое внизу. В результате жара плюс кофе плюс легкая еда с жирным или сладким - типичный сценарий для летнего обострения изжоги и гастрита", - отмечает врач.

Особенно агрессивен кофе в первой половине дня на голодный желудок и в виде концентрированного эспрессо. Заваренный по-турецки или из кофе-машины напиток содержит больше кофеина, чем кажется: одна порция эспрессо - около 80 мг, двойной американо - до 160 мг.

Что советует врач:

- летом перенести кофе на завтрак, после полноценной еды и стакана воды;

заменить эспрессо на разбавленный американо со льдом и молоком - это снижает концентрацию кофеина в порции;

- на каждую чашку кофе выпивать 200-250 мл чистой воды, чтобы компенсировать потерю жидкости;

- в жару выше 30 °C ограничиться одной порцией в день, а если планируется активность на солнце - пропустить кофе совсем;

- если после чашки появляется учащенное сердцебиение, шум в ушах, головокружение - сразу прекратить и обратиться к врачу.

"Кофе сам по себе не враг сердцу. Большинство людей пьют его без проблем годами. Летняя жара меняет правила игры - и привычная утренняя чашка может неожиданно подвести. Простое правило: чем жарче, тем больше воды и меньше кофеина", - подытожила Виктория Степанова.