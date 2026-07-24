Названа самая вредная для здоровья сосудов категория блюд

Диета - важный фактор для поддержания здоровья сосудов и артерий, заявила кардиолог Сириша Вадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, самую вредную для сердечно-сосудистой системы категорию блюд она назвала в разговоре с изданием Parade.

По словам Вадали, сильнее всего здоровью сердца и сосудов вредит регулярное употребление продуктов и блюд из переработанного мяса. Врач призвала не есть часто такие блюда, как пицца с пепперони, паста с колбасками и сэндвичи с мясными деликатесами.

"Эти продукты, как правило, содержат много насыщенных жиров, натрия и консервантов. При регулярном употреблении они могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови, артериальное давление и провоцировать воспалительные процессы. Из-за этого со временем увеличивается вероятность сердечного приступа", - предупредила кардиолог.

Врач добавила, что заболевания сердца и сосудов редко возникают из-за употребления какого-то одного продукта или одного нездорового ужина. Однако систематическое злоупотребление вредной пищей повышает риск их развития, подчеркнула она.