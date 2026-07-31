Главные правила хранения еды в дороге

Варёная курица, которая пахнет на весь поезд, или бутерброды, расползшиеся в багажнике - знакомая ситуация?



Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Радио 1" поделилась "ностальгическими" лайфхаками из собственного детства и современными техническими решениями: от термосумок до бутылок со льдом, передает Day.Az.

"Никаких багажников! Еда должна быть в салоне, где работает кондиционер. Но главное - холодный воздух опускается вниз, тёплый поднимается вверх, поэтому бутылки со льдом лучше класть не на дно, а сверху на продукты", - объяснила она.

По словам эксперта, если раньше можно было везти полумороженые продукты, которые в дороге размораживались до готовности, то сейчас есть термосумки от прикуривателя и специальные кастрюли-термосы. Они держат и холод, и тепло долгое время.

"Если хотите бутерброды - везите хлеб отдельно, нарезку отдельно в вакууме. Хотите салат - не перемешивайте его дома. Отдельно банка кукурузы и огурцы. Соус - в маленькой баночке. Смешаете уже на месте, когда остановитесь", - отметила Соломатина.

Она подчеркнула, что секрет свежей еды в дороге - правильное распределение продуктов в салоне и использование термопакетов.