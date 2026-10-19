Обнаружено необычное влияние грецких орехов на обмен серотонина

Ежедневное употребление грецких орехов оказалось связано с изменениями обмена серотонина и улучшением настроения у молодых людей. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале Food & Function (F&F), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании участвовал 31 здоровый человек со средним возрастом 24 года. В течение восьми недель добровольцы ежедневно съедали по 40 граммов грецких орехов, а в другой восьминедельный период придерживались рациона без орехов.

После употребления грецких орехов у участников снизился общий показатель нарушений настроения. Одновременно в моче повысился уровень 5-HIAA - основного продукта распада серотонина. Причем чем сильнее увеличивался этот показатель, тем заметнее снижались усталость и нарушение настроения.

Кроме того, повысился уровень уролитинов - веществ, которые образуются при переработке компонентов грецких орехов с участием кишечной микрофлоры. Изменения их концентрации были связаны с уровнем 5-HIAA. При этом содержание кортизола, одного из основных гормонов стресса, не изменилось.

Ученые предполагают, что грецкие орехи могут влиять на процессы, связанные с обменом серотонина, в том числе через кишечную микрофлору. Однако исследование включало всего 31 человека, поэтому механизм этого эффекта еще предстоит подтвердить.