Кому нельзя есть сгущенку?

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что сгущенка скорее вредный продукт, чем полезный, передает Day.Az.

Специалист посоветовал не давать сгущенку детям, поскольку это может изменить психоэмоциональное состояние ребенка.

"Если мы говорим про различные сладости из магазина, в том числе про сгущенку, то это просто способ быстро получить удовольствие, пользы там никакой нет. Это гарантированно ухудшит состояние зубов, вызовет скачки сахара в крови, скачки инсулина. На перспективу это может быть чревато сахарным диабетом, избыточным весом, ожирением", - пояснил эксперт.

Поляков порекомендовал исключить сгущенку из рациона тем людям, у кого уже есть проблемы с углеводным обменом, избыточный вес, сахарный диабет.