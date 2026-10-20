Найден способ заставить еду казаться полезнее

То, как выглядит еда на тарелке, формирует ожидания еще до первой пробы. Японские ученые из Университета Кэйо и их коллеги решили проверить, влияет ли на восприятие блюда способ подачи соуса. Результаты опубликованы в научном журнале Foods, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование провели в реальном токийском ресторане 8go с участием 57 человек. Им подали одно и то же блюдо из осетрины в двух вариантах сервировки. В первом - минималистичном - соусы лежали на тарелке отдельно. Во втором - "распределенном" - они были разложены по тарелке и вокруг еды. Каждый участник попробовал оба варианта, что позволило сравнить индивидуальные реакции.

Блюдо готовили вместе с профессиональным шеф-поваром ресторана, отмеченного звездой "Мишлен".

До дегустации участники оценили ожидаемые вкусовые качества, воспринимаемую полезность, намерение съесть, общую симпатию, художественность подачи и готовность оплатить такую трапезу.

Минималистичная сервировка получила значительно более высокую оценку полезности: 4,65 из 7 против 4,05 у "распределенной". Разница сохранилась даже после поправки на множественные сравнения.

"Мы увидели, что минималистичная подача заставила то же самое блюдо казаться полезнее. Это показывает, как небольшие визуальные детали влияют на первое впечатление о еде", - отметила автор исследования Коскэ Мотоки.

По другим показателям до дегустации значимых различий не нашли. После дегустации минималистичная подача получила более высокие оценки по общей симпатии и намерению съесть больше, но эти различия не сохранились после статистической поправки и считаются предварительными.

Одна из гипотез - визуальная простота. Минималистичная подача может казаться менее "плотной" и ассоциироваться с простотой или естественностью. Кроме того, отдельно лежащие соусы дают едоку больше контроля над тем, сколько соуса использовать, - это тоже может влиять на впечатление. Однако эти механизмы напрямую не измерялись.

Исследователи подчеркивают: выглядеть полезнее не значит быть полезнее. Нужны дальнейшие исследования с другими продуктами, стилями подачи и условиями, чтобы понять, насколько устойчив этот эффект.