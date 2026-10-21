В чем нельзя хранить алкогольные напитки?

Неправильная тара или условия хранения алкоголя могут не просто испортить благородный напиток, но и сделать его опасным для здоровья. Некоторые материалы активно взаимодействуют с компонентами алкоголя, ускоряя окисление и разрушая сложные молекулярные структуры, формирующие вкус и аромат, объяснил "Газете.Ru" доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, передает Day.Az.

"Самое главное правило для крепких напитков (виски, бренди, текила, коньяк) и вин - никогда не хранить их в емкостях из металла. Дело не в спирте - он плохо растворяет металлы и не вступает с ними в реакцию. Опасность представляют кислоты и другие органические соединения, содержащиеся в алкогольных напитках. Они способны вымывать ионы металлов из стенок тары. В результате напиток приобретает характерный металлический привкус, а иногда и токсичные свойства, так как в раствор могут переходить соли тяжелых металлов. Что касается качественной пищевой нержавеющей стали, - она допустима, так как устойчива к коррозии и не вступает в реакцию с кислотами", - рассказал химик.

Пластиковые бутылки - еще один большой риск. По словам Дорохова, обычный пищевой пластик, особенно дешевый ПЭТ, не предназначен для длительного хранения алкоголя.

"Спирт и кислоты, содержащиеся в напитках, могут растворять некоторые компоненты пластика. Этот процесс ускоряется на свету и при повышении температуры. Лучший вариант для длительного хранения - стеклянная бутылка с плотно закрытой крышкой, желательно темная. Стекло не вступает в реакцию с алкоголем и не меняет его свойства. При этом бутылку лучше держать вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла", - объяснил химик.

Также специалист не советует использовать для хранения алкоголя емкости, в которых ранее находились химикаты, растворители или краски. Даже после тщательной мойки на молекулярном уровне в стенках остаются микродозы токсичных веществ, которые гарантированно перейдут в спиртной напиток.