О пользе винограда

Виноград содержит витамины и минералы, в том числе витамины С, К и группы В, калий, магний и медь. Также в ягодах есть клетчатка и полифенолы - растительные соединения, которые обладают антиоксидантными свойствами. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина, передает Day.Az.

"Особое внимание стоит обратить на кожуру винограда. Именно в ней содержится значительная часть полифенолов, в том числе флавоноидов. Эти вещества помогают защищать клетки от окислительного стресса. Один из наиболее известных полифенолов винограда - ресвератрол. Однако не стоит воспринимать его как лекарство или ожидать от обычной порции ягод выраженного лечебного эффекта", - отметила Хайкина.

Виноград также содержит калий и медь. Калий участвует в работе мышц и нервной системы и помогает поддерживать нормальный баланс жидкости в организме. При этом считать виноград основным источником калия не стоит - есть продукты, которые содержат его в значительно большем количестве. Клетчатка в составе цельных ягод присутствует, хотя ее содержание в винограде относительно невелико.

По словам специалиста, цвет винограда не определяет, какой вариант однозначно полезнее. Красные, темные и светлые сорта отличаются составом и количеством отдельных растительных соединений, поэтому оптимальный вариант - разнообразить рацион и не зацикливаться на одном продукте.

При этом людям с сахарным диабетом и другими состояниями, при которых необходимо контролировать количество углеводов, стоит учитывать их содержание в винограде. Также не следует забывать о размере порции: даже полезные продукты при чрезмерном употреблении могут увеличивать общую калорийность питания.

"Виноград может быть источником витаминов, минералов, небольшого количества клетчатки и полифенолов. Отказываться от него из-за содержания углеводов большинству людей не требуется - гораздо важнее соблюдать умеренность и учитывать размер порции", - резюмировала Хайкина.