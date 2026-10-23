Какие продукты и напитки провоцируют проблемы с психикой?

Некоторые продукты могут оказывать негативное влияние не только на физическое здоровье, но и на психику. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-психиатр, психотерапевт, психолог Алексей Вилков, передает Day.Az.

- В первую очередь это фастфуд, который содержит вредные трансжиры. Они негативно влияют на обмен веществ и блокируют выработку естественного дофамина в головном мозге, что приводит к депрессии и апатии, - сообщил специалист.

Также вредны быстрые углеводы - это сахар, любые конфеты, сладости, сладкая газировка, перечислил врач.

- Чрезмерное употребление глюкозы вызывает нарушение обмена веществ, скачки сахара, что тоже может спровоцировать развитие депрессии, - предупредил Вилков.

Кроме того, для психического здоровья человека вреден кофеин, отметил психотерапевт.

- Это крепкий кофе и энергетики, которые влияют на симпатическую нервную систему, вызывая повышение тревожности, - подчеркнул собеседник "ВМ".

А еще для психики очень вреден алкоголь, добавил специалист.

- С одной стороны, алкоголь является природным антидепрессантом. Однако в больших дозах он также вызывает нарушение обмена веществ, риск развития зависимости и усугубление тревожных и депрессивных переживаний, - предостерег психиатр.