Вы часто испытываете непреодолимое желание съесть что-то вкусное, едва почувствовав аромат? Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала РИАМО , почему наш мозг так остро реагирует на запахи и как отличить настоящий голод от минутного импульса. Эксперт объяснила механизмы работы гормонов и дала практические рекомендации по контролю аппетита, передает Day.Az .

"Любой избыток энергии, поступающей с пищей, при отсутствии адекватной физической нагрузки трансформируется в жировую ткань. Важно разграничивать систематическое, хроническое переедание и разовые эпизоды. Однократный срыв не способен радикально изменить состав тела: устойчивый рост веса возможен только при длительном систематическом превышении калоража", - сказала Кашух.

Физиология аппетита: гормоны и уровень сахара

Запах горячей еды, проникающий с улицы, воздействует на мозговые центры, ответственные за аппетит. Это нейроэндокринный ответ, усиливающий выработку грелина - гормона голода.

Кроме того, при низком уровне глюкозы в крови реакция на запах будет более выраженной, так как мозг активнее ищет пути восполнения энергии. При сытости и стабильном поступлении питательных веществ тот же самый запах, напротив, с большей вероятностью останется незамеченным или вызовет гораздо менее интенсивный отклик.

Индивидуальные особенности и психологические факторы

Прямая зависимость между колебаниями сахара и силой пищевого соблазна не доказана, а чувство сытости далеко не всегда гарантирует равнодушие к аромату. Например, у людей с расстройством пищевого поведения даже после плотного приема пищи запах способен спровоцировать непреодолимое желание поесть, поскольку в таком случае еда выполняет не столько энергетическую, сколько регуляторную функцию - помогает справиться с неприятными эмоциями. Именно это обстоятельство делает реакцию на внешние пищевые стимулы настолько индивидуальной и несводимой к универсальным правилам.

Как справиться с импульсивным желанием поесть?

Возникающее желание съесть что-то, уловив аппетитный аромат, не всегда говорит об истинном голоде.

"Настоящий голод нарастает постепенно, а импульсивный позыв приходит внезапно. Достаточно сделать паузу на 10-15 минут, чтобы оценить интенсивность этого побуждения без немедленного действия. За это время гормональный всплеск может естественным образом сойти на нет. Не стоит забывать об общей структуре питания. Пропуски основных приемов пищи делают организм более уязвимым к внешним соблазнам, поэтому регулярность питания служит более надежной защитой от импульсивных реакций, чем сила воли", - подчеркнула гастроэнтеролог.

Роль сбалансированного рациона в контроле аппетита

Если в ежедневном рационе достаточно приемов пищи, белков, полезных жиров, клетчатки и долгих углеводов в них, а также в норме питьевой режим и нет острых дефицитов - риск систематического переедания, а также внезапной тяги к сиюминутным гастрономическим удовольствиям существенно снижается.

"Таким образом, важно сосредоточиться на общем качестве рациона и питании без длительных перерывов в течение дня. Единичные пищевые соблазны в сбалансированном рационе с большой вероятностью не приведут к набору лишнего веса", - заключила специалист.