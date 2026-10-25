Чем опасно домашнее вино?

У домашних виноделов благородный напиток может начать превращаться в уксус, оставив его без вкусовых и ароматических качеств, и это лишь меньшее из зол, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az .

"Очень часто так и бывает. В основном теряются вкусовые и ароматические качества вина. Уксусная кислота может раздражать слизистую оболочку, очевидно, что такое противопоказано при гастрите и язвах. Разумеется, до состояния чистого уксуса это никто доводить не будет", - отметила Соломатина.

Врач-диетолог добавила, что при таком типе производства вина уксус может выступать в качестве консерванта, сдерживая некоторые типы микроорганизмов.

Она также обратила внимание, что уксус не в состоянии сдержать споры грибка, потому что они способны выживать даже при термической обработке.