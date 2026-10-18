Ученые раскрыли, у кого мясо может повысить шансы дожить до 100 лет

У женщин старше 80 лет с недостаточным весом ежедневное употребление мяса связано с более высокой вероятностью дожить до 100 лет. В частности, шансы достичь столетнего возраста повышаются 44% по сравнению с теми, кто не включает мясо в рацион. К такому выводу пришли китайские ученые.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Исследователи проанализировали данные 5203 человек старше 80 лет. Из них 1459 дожили до 100 лет. Ученые сопоставили сведения о питании участников с продолжительностью их жизни.

Связь между употреблением мяса и долголетием обнаружили только среди людей с недостаточным весом. У участников с нормальной или избыточной массой тела подобной закономерности не выявили. Кроме того, зависимость была заметна прежде всего у женщин, тогда как у мужчин статистически значимой связи не обнаружили.

При этом пожилые люди, которые не ели мясо, но употребляли рыбу, яйца или молочные продукты, имели примерно такие же шансы дожить до 100 лет, как и мясоеды.

Авторы предполагают, что дело может быть не в самом мясе, а в достаточном поступлении белка и калорий. В глубокой старости недостаточное питание повышает риск потери мышечной массы и истощения, поэтому полноценный рацион особенно важен для людей с низким весом.

Исследование носило наблюдательный характер и не доказывает, что мясо продлевает жизнь. Результаты также не означают, что всем пожилым людям необходимо включать его в рацион: значение могут иметь общий состав питания и состояние здоровья.