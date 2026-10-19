Названа простая привычка, повышающая устойчивость к стрессу

Ученые Бингемтонского университета выяснили, что устойчивость к стрессу во многом определяется повседневными привычками - и начинается буквально с завтрака. Здоровый режим связан с большей психологической гибкостью, то есть умением подстраивать мысли, эмоции и действия под обстоятельства, а она, в свою очередь, помогает лучше справляться со стрессом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Journal of American College Health.

Исследователи анонимно опросили около 400 студентов. Оказалось, что завтрак не реже пяти раз в неделю связан с более высокой устойчивостью к стрессу, физическая активность от 20 минут - с большей гибкостью, а рыбий жир несколько раз в неделю - с лучшей приспособляемостью. Напротив, сон менее шести часов и частый фастфуд были связаны с большей психологической "жесткостью".

"Новое здесь то, что питание и образ жизни делают человека устойчивым не сами по себе", - отметила одна из авторов Лина Бегдаш. По мысли исследователей, здоровые привычки работают не напрямую, а через психологическую гибкость: именно она оказывается связующим звеном между образом жизни и стрессоустойчивостью.

Важно, что исследование наблюдательное: оно показывает связи, но не доказывает причину и следствие. Нельзя исключить, что более гибкие и устойчивые люди просто чаще ведут здоровый образ жизни, а не наоборот.

Тем не менее вывод выглядит практичным, особенно для студентов: простые и доступные шаги - регулярный завтрак, достаточный сон, короткая разминка - могут поддержать не только тело, но и способность спокойнее переносить нагрузки. Проверить причинно-следственную связь помогут дальнейшие, уже не опросные исследования. А пока вывод скорее мотивирует не пренебрегать базовыми привычками в напряженные периоды вроде сессии или сдачи проектов.