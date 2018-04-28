Студентка через код Instagram узнала о новой функции - ФОТО

Как передает Day.Az со ссылкой на Дождь, Instagram введет функцию mute (тихий режим), чтобы пользователи могли убирать из ленты посты тех, кто им не интересен, при этом не отписываясь от них. О нововведении в Twitter сообщила студентка Джейн Манчан Вонг, которая узнала о них из кода приложения, пишет The Verge.

Вонг также рассказала об изменениях в функциях "сторис".

"Это, вероятно, будет работать так же, как кнопка отключения уведомлений в Twitter, которая убирает пользователей из вашей ленты, но не требует от вас отписываться от них. Вы сможете притвориться, будто вас волнуют чьи-то дела, даже если это не так", - пишет The Verge.

Тестирование новых функций заметила пользователь твиттера @wongmjane, которая, как предполагает издание, является студенткой-программистом, которая просматривает код приложения. Instagram сказал The Verge, что он "не имеет права делиться этим прямо сейчас", имея в виду идущие тесты.

Джейн Манчан Вонг также обнаружила тестирование функции реакции на "сторис" с помощью смайликов "эмодзи", возможность записывать "сторис" в режиме slow-mo и возможность смотреть архив "сторис" с помощью календаря.