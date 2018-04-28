Apple представит очки виртуальной и дополненной реальности

Компания Apple начала работу над созданием электронных очков с применением одновременно технологий виртуальной и дополненной реальности (Augmented Reality и Virtual Reality, AR/VR), продукт может быть представлен уже в 2020 году. Об этом со ссылкой на свои источники в пятницу сообщил портал CNET, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Смартфон iPhone X, презентация которого состоялась 12 сентября, серьезно отличается от прежних моделей iPhone как внешним видом, так и "начинкой".

По его сведениям, глава компании Тим Кук убежден в том, что технология дополненной реальности в будущем будет играть важную роль на рынке электроники. Она уже представлена в самой последней на сегодняшний день десятой модели смартфона iPhone - iPhone X. Суть заключается в том, что в отличие от виртуальной реальности, когда пользователь видит только картинку, нарисованную компьютером, AR позволяет совместить реальное изображение с графическими элементами. К примеру, при использовании камеры на новом iPhone на экране возникают динозавры или роботы, взаимодействующие в кадре с реальными предметами.

Аналогичная технология на ранних своих этапах применялась также еще в недавно крайне популярной игре для телефонов Pokemon GO, когда при помощи камеры игрокам нужно было искать маленьких зверьков, чтобы затем ловить их.

Тем не менее, AR еще только развивается и она ограничена возможностями смартфонов. Источник в Apple утверждает, что в очки будут встроены два дисплея с разрешением 8К, что выше, чем у самых дорогостоящих телевизоров.

Подключаться они будут к аппаратному блоку посредством беспроводной связи, работающей на короткой дистанции. Сам блок оснастят процессором, который по своей мощности будет превосходить все существующие аналоги. И еще одно важное отличие от нынешних конкурентов - пользователю не придется расставлять по комнате камеры, определяющие его положение в пространстве. Сейчас, к примеру, именно так работают игровые виртуальные очки Vive от компании HTC.

Но пока проект под кодовым обозначением Т288 скорее находится на этапе планирования, многое может измениться. Вплоть до того, что Apple вообще откажется от этого замысла. На сегодняшний день нельзя сказать, что очки виртуальной реальности произвели революцию на рынке. Помимо Vive в этом сегменте продаются также очки Oculus Rift и Samsung Gear VR, в которых роль дисплея играет сам смартфон. Используются они в первую очередь в игровой индустрии, а также при реализации мультимедийных проектов, к примеру, в музеях.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook