В Google предупредили об угрозе искусственного интеллекта

Сооснователь Google Сергей Брин заявил об угрозе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в его корпоративном письме, которое опубликовано на сайте компании Alphabet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы живем в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этим появляется необходимость в колоссальной предусмотрительности и ответственности, поскольку технологии глубоко и бесповоротно переплетены с нашим обществом",- написал Брин.

Он также отметил, что ИИ опасен прежде всего тем, что может быть использован для манипулирования людьми.

Однако, Брин добавил, что подобные технологии "пока окутаны неизвестностью".