В Google предупредили об угрозе искусственного интеллекта
29 апреля 2018 09:56 123
Сооснователь Google Сергей Брин заявил об угрозе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в его корпоративном письме, которое опубликовано на сайте компании Alphabet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы живем в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этим появляется необходимость в колоссальной предусмотрительности и ответственности, поскольку технологии глубоко и бесповоротно переплетены с нашим обществом",- написал Брин.
Он также отметил, что ИИ опасен прежде всего тем, что может быть использован для манипулирования людьми.
Однако, Брин добавил, что подобные технологии "пока окутаны неизвестностью".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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