Apple снимет раздражающее пользователей ограничение

Apple разрешит пользователям скачивать обновления программного обеспечения без использования Wi-Fi. Об этом сообщает портал Akket.com, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Владельцы iPhone неоднократно жаловались на ограничение, которое не позволяет обновлять программы и ПО, используя мобильный интернет. Так, например, недавно вышедшее обновление iOS 11.3.1 весит всего 38 МБ, однако пользователи не смогли его установить без подключения к Wi-Fi. Многие сочли это ограничение устаревшим и попросили компанию его отменить.

Нововведение коснется не только смартфонов, но и iPad, имеющих слот для SIM-карты. Предполагается, что новая возможность появится в iOS 12, которую Apple представит 4 июня.

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