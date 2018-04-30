Во Франции изобрели устройство в помощь тем, кто боится летать на самолете

Французский Национальный политехнический институт, расположенный в Тулузе, разработал специальное устройство для тех, кто боится летать на самолетах. Для этих людей, как сообщила газета Ouest France, изобретено особое устройство, внешне похожее на обычные наушники с выносным микрофоном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Разработчики учли, что в первую очередь успокаивающее воздействие на человека оказывают расслабляющая музыка и приятные запахи. Поэтому они взяли за основу стандартную модель наушников для телефонов с вынесенной вперед "палочкой" микрофона. Однако никакого микрофона в ней нет - эта часть устройства служит для подачи к носу пользователя приятных, расслабляющих ароматов.

Такой ход использован потому, что если просто распылять пахучие вещества в самолете, наверняка найдутся люди с аллергией к ним, какие бы субстанции ни использовались. При разработке этой части устройства французские инженеры столкнулись с еще одной трудностью: все пахучие вещества имеют значительную концентрацию и в таком виде "подводить" их к лицу пассажира невозможно. Поэтому вещества введены в состав биополимера из которого современный объемный принтер производит тонкую нить. Она закладывается в стеклянные трубочки, которые располагаются в подлокотнике пассажирского кресла. Наушники, подсоединенные к обычному с виду разъему, на самом деле снабжены особым проводом, дополненным пустотелой тонкой трубкой, по которой с помощью мини-вентилятора и подается поток пахучего воздуха.

Это может быть мята, лаванда, ромашка или запах цветущего апельсинового дерева на выбор. "Зарядник" с ароматами можно менять перед каждым полетом из соображений гигиены.

Атака на аэрофобию

Разработанное устройство предназначено в первую очередь для использования в те моменты, когда пассажиры испытывают наибольший страх, то есть при взлете и посадке. Им будет рекомендовано применять его за десять минут до этих фаз полета.

Аэрофобия, или боязнь летать самолетом, гораздо более распространена, чем принято думать. От нее, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в мире страдает не менее 20% всех авиапассажиров (причем три четверти из этого числа - мужчины). Поэтому у французской разработки хорошие перспективы сбыта. Цена устройства составит примерно €50.

Официальная презентация французской новинки состоится в июле в Тулузе, поскольку именно там будет проходить международный форум, посвященный науке, инновациям и их взаимодействию с обществом (Euro Science Open Forum). Не исключается, что в ближайшем будущем наушники и диффузор дополнят очками виртуальной реальности, которые будут транслировать успокаивающие изображения, соответствующие подаваемыми на устройство музыке и ароматам. По данным Ouest France, ожидается, что первым разработчики предложат свое изобретение концерну Airbus.

Новинка уже получила название - C2AO (по первым буквам от терминов "наушники" (casque), "аэро", "аудио" и "офлактивный", или обонятельный). Выпуск устройства, судя по всему, будет налажен через два года. Всего же тулузский политех за год патентует не менее дюжины своих изобретений и заключает с клиентами около 450 контрактов.