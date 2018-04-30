В Иране запретили Telegram

Иранский суд постановил в понедельник запретить использование мессенджера Telegram на территории республики. Об этом сообщил государственный телеканал IRIB, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая различные жалобы на приложение Telegram и исходя из требований безопасности, судебные власти запретили использование мессенджера", - приводит телеканал решение суда.

Ранее правительство Ирана распространило директиву о запрете использования госслужащими иностранных мессенджеров, включая Telegram. Об отказе от него также заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В качестве замены Telegram власти предлагают использовать иранский мессенджер Soroush.

По данным статистики, мессенджером Telegram пользуются 45 млн иранцев. 30 декабря 2017 года после серии антиправительственных демонстраций он был заблокирован в Иране, 13 января блокировка была снята.

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