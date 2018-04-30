Ученые создали краску, превращающую стены в сенсорные панели - ВИДЕО

Молодые американские ученые создали технологию покрытия поверхностей "умным" составом. Разработанная специалистами краска, превращает стены в сенсорные панели, при помощи которых можно управлять жилищем, передает Day.Az со ссылкой на VistaNews.

Технология, разработанная учеными, состоит в системе электродов, соединенных сенсорной платой, нанесенных на поверхность при помощи скотча, а затем покрытых электропроводящей краской. Таким образом стена комнаты, например, превращается в масштабный сенсорный приемник, который реагирует на прикосновения рук. Далее все зависит от фантазии хозяина дома.

Если разделить сенсорную стену на участки, то получится гигантский пульт для управления домом. Функции можно определять по своему желанию, управляя электрическим освещением, работой бытовых приборов систем сигнализации и оповещения. Также стену можно "научить" предупреждать о закипании чайника и завершении цикла стирки. Себестоимость "умного" покрытия составляет 20 долларов за один квадратный метр.

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