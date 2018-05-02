В WhatsApp появится новая функция

Официальные представители популярного мессенджера WhatsApp информировали, что в приложении в скором времени появятся новые настройки, где можно будет отключать звук в групповых чатах или ограничивать действия некоторых участников.

Администраторы и создатели групповых чатов WhatsApp смогут вести чат и делиться медиа в обычном режиме, сообщает Day.Az со ссылкой на Vistanews.

Теперь ограниченные участники смогут только читать исключительно свои сообщения, но не смогут отвечать.

Появилась также ещё одна интересная возможность, которая позволяет администраторам ограничивать дальнейшие настройки группы и участники самостоятельно не смогут менять название чата или информацию о группе. Сообщается, что новые настройки группового чата в WhatsApp будут добавлены в версии приложения iOS и Android в последнем обновлении.

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