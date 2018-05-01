Facebook решил запустить сервис для знакомств

В социальной сети Facebook появится возможность знакомиться для серьезных отношений. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции F8, пишет The Verge, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это направлено на создание настоящих, длительных отношений, а не мимолетных связей", - подчеркнул Цукерберг.

По его словам, сервис станет частью мобильного приложения соцсети и будет сугубо опциональным. Основатель Facebook также успокоил, что друзья пользователя не узнают, что тот ищет себе партнера: сервис будет предлагать только тех людей, которых нет у него в друзьях.

Помимо этого, сервис будет доступен только для тех, кто укажет в профиле, что у него нет пары.

The Verge отмечает, что на фоне новостей от Цукерберга на 17% обрушились акции компании Match Group, которая владеет приложением для знакомств Tinder.