Явные признаки того, что ваш телефон взломан

Вы можете и не догадываться, что ваш смартфон взломан. Но не бывает преступлений совсем без улик, и есть несколько признаков, по которым можно определить, что происходит что-то неладное. Ваш смартфон - это небольшой компьютер, подключенный к интернету. Это очень удобно, но есть такой же риск заражения вредоносными программами, как у полноценных ПК.

Хакеры обычно не сообщают своим жертвам, что те стали жертвами - получая доступ к устройствам и информации, они проворачивают свои грязные делишки, оставляя минимум следов. Благодаря этому они смогут зайти к вам вновь, чтобы посмотреть, чем еще можно поживиться. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям о признаках того, что ваш телефон взломан:

Смартфон внезапно начал быстро разряжаться. Возможная причина - запуск неконтролируемого вами приложения. Шпионские программы "заточены" так, чтобы действовать как можно более скрытно, но без питания им не обойтись.

Устройство нагревается не при разговоре или другом использовании, а в пассивном режиме - еще один признак того, что работает какая-то программа, расходуя ресурсы.

Смартфон без ваших команд выключается, перезагружается, набирает номера или запускает приложения. Зачастую это не сбой операционной системы, а признак взлома.

Обратная ситуация: у вас не получается выключить смартфон. Вместо выключения он открывает разные приложения, включает подсветку и тому подобное.

В журнале вызовов появились неизвестные номера. Или же вы получаете СМС-сообщения от знакомого абонента, но они выглядит странно - например, начинаются с бессмысленного набора букв или даже символов, таких как квадратики. Скорее всего, сообщения посылает хакер. Откроете сообщение - и ваш смартфон сам загрузит вирусную программу. Откуда злоумышленник узнал ваш номер? Возможно, он уже взломал смартфон вашего знакомого и использует его список контактов.

При телефонном разговоре возникают помехи или эхо. Либо вам звонят и тут же "кладут трубку". Это не всегда вызвано неполадками в сети оператора: не исключено, что кто-то активно пытается войти в ваш смартфон.

Как защититься

Поставьте пароль на телефон. Не пользуйтесь режимом запоминания паролей для входа в приложения или на сайты.

Заряжая телефон через незнакомый компьютер, при подключении выберите опцию "Только питание".

Запретите автоматическое подключение к точкам Wi-Fi. Выбирайте их самостоятельно и игнорируйте сети с подозрительными именами. Предпочитайте точки доступа, защищенные паролем.

Не делайте покупки и не переводите деньги, пользуясь интернет-доступом в общественной сети Wi-Fi.

Если ваш смартфон работает на операционной системе Android, установите надежный антивирус. Отнесите телефон в сервисный центр для комплексной проверки на наличие опасных программ.

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