Самый маленький в мире автомобиль признали пригодным для обычных дорог - ФОТО - ВИДЕО

Остин Коулсон, проживающий в американском городе Феникс, в душе навсегда остался маленьким мальчиком. В результате чего он, а вернее собранная им машинка, сейчас является гордым обладателем звания Книги рекордов Гиннесса как самый маленький в мире автомобиль, пригодный для движения по дорогам общего пользования, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня..

Согласно данным Guinness World Records, автомобиль имеет высоту 63,5 см, ширину 65 см и длину 1 м 26 см. Такой размер, согласно законодательству США, предполагает, что на трассе машинке нельзя разгоняться выше 40 км/ч. А между тем, в реальности самый маленький автомобиль в мире способен набирать скорость до 53 км/ч. Такой способностью его прежде всего наделяет одноцилиндровый бензиновый мотор, соединенный с бесступенчатым вариатором, который Коулсон вместе с трансмиссией и приводом позаимствовал у квадроцикла.

Расход движка составляет 2,7 л топлива на 100 км пробега. А из-за отсутствия подвески, скорость в 53 км/ч, по словам Остина, воспринимается как в 3 раза большая.

Чтобы автомобильчик выглядел более воинственно, его раскрасили под американский военный истребитель P-51 Mustang, на котором во времена Второй Мировой войны летал дедушка Коулсона. Невозможно не отметить и номерной знак этой смешной, но претендующей на серьезность, машинки - IM BIG (Я большой).

И хотя далеко не каждый рискнет прокатиться на ней по обычным дорогам, на самом деле, детище Коулсона имеет все атрибуты полноценного авто. Как внешние - вроде ремня безопасности, автомобильной оптики, сигналов поворота, зеркала заднего вида, и т.д., так и конструктивные, являясь полноценным средством передвижения.

Самый маленький в мире автомобиль, пригодный для движения по дорогам общего пользования, официально зарегистрирован и имеет все необходимые документы. Так что может ездить по обычным дорогам, как полноценная машина. Однако, разумеется, везде, где бы он ни появился, автомобильчик сопровождает толпа зевак, желающих сфотографироваться на память.

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