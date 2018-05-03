В Instagram можно будет по-тихому забанить пользователей
Издание The Verge выяснило, что "Инстаграм" тестирует новые функции, которые в скором времени появятся в приложениях для iOS и Android. Одним из нововведений станет возможность заглушать определённых пользователей, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
С помощью новой функции можно будет выборочно отсеять тех, чьи публикации пользователь не желает видеть в своей ленте, однако при этом хочет быть на них подписанным. Для этого нужно будет перейти к пользователю и нажать на кнопку Mute ("Заглушить"). Подобная функция давно существует в других соцсетях, например в "Твиттере".
Также пользователи обнаружили новые инструменты для взаимодействия с "историями" и возможность записывать видео в режиме slow-mo. Соцсеть подтвердила, что работает над этими функциями, о дате их релиза не сообщается.
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