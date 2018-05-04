Facebook начал ранжировать СМИ по рейтингу достоверности
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть начала ранжировать СМИ по рейтингу достоверности. Об этом пишет BuzzFeed, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Цукерберг встретился с группой руководителей средств массовой информации после выступления на ежегодной конференции разработчиков F8. Во встрече приняли участие представители BuzzFeed News, New York Times, CNN, Wall Street Journal, NBC, Daily Beast, Economist, HuffPost, Insider, Atlantic, New York Post и другие.
По его словам, компания уже начала внедрять систему, которая оценивает СМИ на основе рейтинга достоверности и позволяет продвигать или скрывать контент на основе этой метрики.
Цукерберг рассказал, что компания собрала данные о том, как пользователи воспринимают различные СМИ и доверяют ли они им.
"Мы помещаем [эти данные] в систему, и она работает на усиление или подавление, мы собираемся нарастить интенсивность этой системы с течением времени", - сказал он.
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