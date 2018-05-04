Telegram отказался провести публичное размещение токенов

Компания Telegram, основанная братьями Павлом и Николаем Дуровыми, решила отказаться от публичного раунда первичного размещения токенов (ICO). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Telegram за два закрытых раунда в феврале и марте привлек $1,7 млрд от менее чем 200 инвесторов.

По данным газеты, компания решила, что собрала достаточно средств, чтобы отказаться от публичной продажи токенов. По другой версии, причиной могла стать изменившаяся нормативно-правовая база.

Telegram планирует направить средства на создание платформы Telegram Open Network на базе блокчейна. Компания уверяет, что проект может стать альтернативой Visa и Mastercaed "в децентрализованной экономике".

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