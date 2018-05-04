Twitter попросил всех своих пользователей сменить пароли

4 мая 2018 07:36

Компания Twitter обратилась ко всем своих пользователей, попросив их в целях безопасности сменить пароли в своих аккаунтах, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Компания отметила, что причиной стал баг внутри кода социальной сети. В то же время, информации об утечке данных не найдено.

"В виде меры предосторожности, рекоммендуем сменить пароли на всех ваших аккаунтах", - сообщила компания.

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