Twitter попросил всех своих пользователей сменить пароли

Компания Twitter обратилась ко всем своих пользователей, попросив их в целях безопасности сменить пароли в своих аккаунтах, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Компания отметила, что причиной стал баг внутри кода социальной сети. В то же время, информации об утечке данных не найдено.

"В виде меры предосторожности, рекоммендуем сменить пароли на всех ваших аккаунтах", - сообщила компания.