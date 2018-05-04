Tesla грозит банкротство: компания показала рекордный убыток

Американская компания Tesla опубликовала отчет об итогах первого финансового квартала 2018 года. К слову, ранее акции Tesla рекордно обвалились из-за скандала с аварией. Теперь стало известно, что убытки компании составили почти 710 млн долларов, в то время как за аналогичный период в 2017 году этот показатель составил около 330 млн долларов. Об этом пишет Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Агентство Bloomberg подсчитало, что если Tesla не привлечет дополнительного финансирования, то по итогам 2018 года денежных средств у компании не останется.

По подсчетам агентства, Tesla каждую минуту теряет около 6,5 тысяч долларов.

В то же время, оборот Tesla превзошел ожидания аналитиков и за квартал вырос на 26% до 3,4 млрд долларов. В связи с этим глава Tesla Илон Маск планирует, что компания станет прибыльной к концу этого финансового года.

Маск ожидает, что летом Tesla увеличит объемы выпуска Model 3 до пяти тысяч машин в неделю. В последнюю неделю марта было выпущено только 2020 таких автомобилей, в последнюю неделю апреля - 2270. Model 3 - бюджетная версия более дорогих электрокаров Model X и Model S, ее стоимость начинается от 35 тысяч долларов.