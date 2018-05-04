Российские системы ПВО снабдят искусственным интеллектом

Все большее количество служб использует в своей работе искусственный интеллект. Но вот когда ИИ применяется военными - это что-то новенькое. И может даже не на шутку напугать и заставить вспомнить незабвенный фильм Джеймса Кэмерона "Терминатор". Но до управления ядерными ракетами дело пока не дошло, а вот улучшить работу систем противовоздушной обороны искусственному разуму вполне по силам. Именно это и сделали российские военные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, российские воздушно-космические силы (ВКС) впервые испытали автоматизированную систему управления средствами ПВО на базе искусственного интеллекта. ИИ позволит более оперативно реагировать на обстановку и улучшать качество работы систем ПВО. Благодаря быстрой работе ИИ силы ПВО смогут реагировать на изменение обстановки в режиме реального времени, минуя этап анализа на командных пунктах, что отнимает немало времени. Это очень важно при все увеличивающихся скоростях самолетов и высокой плотности атак с воздуха.

Более того, ИИ сможет объединять и координировать работу систем ПВО разных типов, комбинируя их в зависимости от ситуации, используя сильные стороны каждой и маскируя недостатки. Например, как передает Министерство обороны, соединив разные типы систем ПВО, можно будет создать несколько рубежей обороны.

"Использование ЗРС С-400 "Триумф", эффективно работающих на больших высотах, а также зенитного комплекса "Панцирь-С", преимущества которого раскрываются в ближнем бою, позволит эффективно отражать массированный удар крылатых и баллистических ракет, малоразмерные беспилотники и снаряды реактивных систем залпового огня, а также уничтожать самолеты".

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