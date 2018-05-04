В США разработали умную самоутолщающуюся ткань
Такое изобретение было создано по заказу агентства передовых исследований в области энергетики США. Умная материя представляет собой многослойную ткань, состоящую из слоев различных составов и свойств, передает Day.Az со ссылкой на Newsland
Сверхтехнологичная одежда, созданная из такой материи, реагирует на изменение температуры. В прохладную погоду некоторые слои сужаются, из-за чего появляются складки с отделениями для воздуха. А при увеличении температуры материал ведет себя иначе.
Конечно, исследователи Otherlab пока не раскрывают подробности состава. Принцип самоутолщения и сужения ткани за счет свойств материала, находящегося в слоях довольно понятен и не является чем-то новым.
Сейчас многие организации заняты разработкой термоизменяющейся ткани и одежды из нее. Помимо реакции на изменение погоды, ученые создали нити, из которых можно связать умный экзоскелет. Он помогает людям испытывающим затруднения при передвижении, а также использовать графен для создания предметов гардероба.
Все это сделано с целью регистрирования жизненных показателей и даже эмоционального состояния человека. Стэндфордские ученые еще в 2016 году изобрели материал на основе пенополиэтилена, способный распределять тепло к нужным участкам тела, регулируя тепловой обмен человека.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Создана футболка с Wi-Fi
Создана футболка с Wi-Fi
-
3 Май 12:48 13 495
-
3 Май 15:06 9 683
-
3 Май 12:53 9 330
-
3 Май 14:14 7 118
-
3 Май 15:49 5 654