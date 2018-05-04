В США разработали умную самоутолщающуюся ткань

Такое изобретение было создано по заказу агентства передовых исследований в области энергетики США. Умная материя представляет собой многослойную ткань, состоящую из слоев различных составов и свойств, передает Day.Az со ссылкой на Newsland

Сверхтехнологичная одежда, созданная из такой материи, реагирует на изменение температуры. В прохладную погоду некоторые слои сужаются, из-за чего появляются складки с отделениями для воздуха. А при увеличении температуры материал ведет себя иначе.

Конечно, исследователи Otherlab пока не раскрывают подробности состава. Принцип самоутолщения и сужения ткани за счет свойств материала, находящегося в слоях довольно понятен и не является чем-то новым.

Сейчас многие организации заняты разработкой термоизменяющейся ткани и одежды из нее. Помимо реакции на изменение погоды, ученые создали нити, из которых можно связать умный экзоскелет. Он помогает людям испытывающим затруднения при передвижении, а также использовать графен для создания предметов гардероба.

Все это сделано с целью регистрирования жизненных показателей и даже эмоционального состояния человека. Стэндфордские ученые еще в 2016 году изобрели материал на основе пенополиэтилена, способный распределять тепло к нужным участкам тела, регулируя тепловой обмен человека.

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