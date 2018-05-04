Apple разработает собственные 5G-модемы

Судя по новой вакансии Apple, в компании ищут инженера, который помог бы разработать 5G-модем для фирменных устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Macdigger, сейчас корпорация закупает сотовые модемы у Qualcomm, но из-за определенных сложностей во взаимоотношениях компаний, Apple начала искать новых партнеров. В том числе Intel.

Тем не менее, судя по последним данным, производителя iPhone этот вариант тоже не устраивает.

Естественно, в описании вакансии не сказано, над чем именно будет работать человек, но его достаточно, что понять, что речь идет о 5G-модемах.

"Будучи специалистов в области миллиметровых радиоволн, вы будете ответственны за работу над созданием мульти-гигабитных беспроводных чипов. Будущий сотрудник будет совершенствовать продукты, которые используют сотни миллионов покупателей", - сказано в объявлении Apple.

Одна из версий сотовой сети пятого поколения работает на частотах миллиметровых радиоволн. Между 30 и 300 гигагерцами. Также 5G-сети смогут передавать гигабиты данных в секунду, вместо мегабит, как в случае с LTE. Ну и главный продукт Apple, который используют сотни миллионов человек - это iPhone. Соотвественно, пресловутый чип явно будет разрабатываться для смартфона компании.

Вероятно, производитель iPhone хочет стать максимально независимым, постепенно отказываясь от чужих разработок. И сотовый модуль - это только начало. Недавно в сети появились слухи о том, что в ближайшие несколько лет Apple откажется от процессоров Intel для Maс и заменит их собственными чипами наподобие тех, что используются в мобильных устройствах корпорации.

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