Apple приглашает людей со всего мира в свою академию

Apple приглашает молодых и талантливых студентов подать заявку на обучение программированию в Италии. Все расходы компания берет на себя, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Впервые корпорация сообщила о своей импровизированной академии в 2016 году. Она открылась в октябре того же года на основе Неаполитанского университета. Первая группа обучающихся выпустилась в июне 2017 года, и теперь Apple ищет новых студентов.

В академию разработчиков могут вступить все желающие, независимо от региона проживания и гражданства. Сейчас осталось 400 свободных мест для регистрации. Всего обучение будут проходить 1000 человек.

Студенты получат множество навыков, некоторые из которых будут предаваться впервые. 36 студентов пройдут углубленный курс, посвященный всему жизненному циклу приложения от дизайна, до его реализации, передачи данных в облако и так далее. Также речь пойдет о безопасности, решении всевозможных проблем в ходе разработки и о сохранности информации.

Представители корпорации отмечают, что для поступления не потребуются навыки программирования и образование в сфере компьютерных наук.

Подать заявку можно до 8 июня на сайте университета.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook