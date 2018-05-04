В Instagram ввели новшество - ДЕТАЛИ

У некоторых пользователей Instagram появилась новая функция, позволяющая им привязать к аккаунту кредитную или дебетовую карту, настроить PIN-код и совершать покупки внутри "визуальной" соцсети, не покидая приложения. Пока способом пользователи могут бронировать столики в ресторанах и парикмахерских, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Представители компании подтвердили нововведение, уточнив, что пока оно доступно "ограниченному кругу партнеров". Позднее будет включена поддержка прямых платежей - например, можно будет оплачивать билеты в кино, не выходя из Instagram.

Компания еще в марте 2017-го заявляла о намерении "позднее в этом году предоставить возможность забронировать услугу у бренда напрямую из профиля". Однако функцию совершения прямых платежей Instagram никогда не упоминала.

Иллюстративный характер самой Instagram и присутствие множества брендов может подтолкнуть пользователей к совершению импульсивных покупок. При этом даже если "дочка" Facebook не будет получать комиссии за платежи, она сможет извлечь выгоду из того, что бренды увеличат рекламные бюджеты.

Скорее всего, новая функция будет работать вместе с Shoppable Tags. Появившиеся в 2016 году "торговые теги" позволяют магазинам отмечать на снимках свои товары, а пользователям - покупать их в один тап.