Apple готова заменить дефектные смартфоны iPhone 7

Apple подтвердила наличие проблем в работе микрофона на некоторых устройствах после обновления до iOS 11.3.

Некоторые владельцы iPhone 7 и iPhone 7 Plus столкнулись с новой проблемой. Во время разговора по телефону или FaceTime иконка микрофона окрашивается в серый цвет и собеседник не может услышать человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Macdigger, на этой неделе корпорация выслала авторизованным сервисным центрам инструкцию по диагностике iPhone 7 и iPhone 7 Plus, в которых перестал функционировать микрофон после установки свежей прошивки.

Сотрудники сервиса должны будут попросить пользователя отключить все Bluetooth-устройства. Если это не решит проблему, то им потребуется провести диагностику всех компонентов, отвечающих за звук. Если системный дефект подтвердится, то гаджет отправится на ремонт. Причем всем владельцам поврежденных устройств будет предоставлено гарантийное обслуживание, даже если срок действия базовой гарантии или Apple Care+ истек.

В последнее время программные обновления часто выводят из строя аппаратную часть устройств. Недавно эта же версия iOS привела к отключению дисплеев iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Apple решила проблему, выпустив дополнительный патч. В случае с микрофоном в iPhone 7 и iPhone 7 Plus обновление не поможет. Поэтому не стоит ждать, а лучше сразу обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.

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