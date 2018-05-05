Как перестать делиться информацией с кем попало через Facebook

Day.Az со ссылкой на Macdigger представляет инструкцию о том, как почистить список приложений, с которыми пользователь Facebook постоянно делится личными данными.

Возможность быстро авторизоваться в приложении или сервисе - одна из главных фишек Facebook.

Функция Facebook Single Sign On позволяет за несколько секунд создать аккаунт или авторизоваться в большинстве сервисов и приложений. К сожалению, когда мы просим Facebook пройти авторизацию вместо нас, мы также позволяем социальной сети делиться огромными объёмами наших данных.

Во многих случаях приложения, в которых мы авторизовались, также собирают информацию о наших друзьях, которые не соглашались делиться личными данными и даже не скачивали игру, в которую мы только что зашли.

Лучший способ ограничить объём данных, с помощью которых зарабатывает Facebook - самостоятельно следить за списком приложений, у которых есть доступ к личным данным пользователя.

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