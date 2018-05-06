Как использовать iOS людям с ограниченными возможностями

В настройках iOS скрыто большое количество функций, о которых многие не знают. Day.Az со ссылкой на Macdigger сообщает о том, какие из них пригодятся людям с ограниченными возможностями.

Согласно статистике, около десяти процентов людей в мире являются инвалидами, тем самым представляя собой самую многочисленную группу меньшинств. Среди них есть слепые, глухие, безрукие и безногие жители Земли.

Как и всем, для взаимодействия с окружающим миром в 21 веке им нужен смартфон. Вот только как же пользоваться iOS, если это трудно или невозможно физически? К счастью, Apple позаботилась о людях с ограниченными возможностями и внедрила в свою систему ряд очень полезных для них фич.

Все они находятся в специальном разделе настроек "Универсальный доступ". Для того, чтобы туда попасть, необходимо: открыть настройки iOS-устройства> пролистать до категории "Основные" и открыть ее> здесь найти вышеназванный раздел и перейти в него.

VoiceOver

Эта очень важная функция позволяет использовать систему Apple незрячим. Включив ее единожды, пользователю будет нужно трижды нажать на кнопку "Домой" для активации VoiceOver. Теперь владельцу iPhone будут озвучивать все, что происходит на экране: уровень заряда, имя звонящего и другие вещи. Темп речи и высоту голоса также можно отрегулировать.

Увеличение экрана

Эта вещь очень пригодится людям с плохим зрением. С ее помощью можно легко увеличить любую часть экрана и рассмотреть самые мелкие детали текста или фотографии.

Она находится в том же разделе, что и VoiceOver, а для ее активации также необходимо переключить ползунок в настройках. Управление функцией очень простое:

Двойное нажатие на экран тремя пальцами увеличивает его.

Ведение по экрану тремя пальцами позволяет перемещать область обзора

Двойное нажатие тремя пальцами на экран и движение ими вверх или вниз позволит увеличивать или уменьшать определенную область дисплея

Лупа

Эта фича позволяет использовать камеру iPhone, как лупу, и также будет полезна всем плохо видящим. Для ее активации необходимо перейти в соотвествующий раздел в "Универсальном доступе"> переключить тумблер> трижды нажать на кнопку "Домой".

Адаптация дисплея

Функция будет очень полезна всем дальтоникам, так как она меняет большинство цветов экрана на альтернативные. В разделе настройки "Адаптация дисплея" также можно включить "Смарт-инверсию цвета" - она позволит активировать подобие темной темы iOS.

Прочие возможности

Помимо основных функций для инвалидов, можно включить несколько мелких, но полезных улучшений iOS. Среди них:

Возможность сделать весь шрифт жирным. Возможность сделать все названия кнопок подчеркнутыми. Возможность добавить на все переключатели цифры 1 и 0. Возможность увеличить текст во всей системе и в поддерживающих функцию приложениях.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook