Google сделает iPhone еще безопаснее

Компания Google разработала меры по дополнительной защите информации для тех, кто может целенаправлено подвергаться атакам. О том, как защитить свои персональные данные, можно узнать в специальном разделе справочной службы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Macdigger, Google предлагает всем, кто хочет обезопасить свои различные учетные записи, настроить функции "дополнительной защиты".

Для начала пользователю понадобится приобрести два электронных ключа: один беспроводной для телефона, планшета или компьютера, второй - USB для работы с компьютером. Google рекомендует к использованию несколько моделей.

Эти устройства будут выполнять роль аппаратных токенов и защищать информацию надежнее, чем привычная двухэтапная аутентификация.

Те пользователи, у кого уже есть необходимые электронные ключи, могут настроить параметры усиленной защиты.

Google будет автоматически запрещать доступ к файлам и электронной почте клиента любым сторонним приложениям. Кроме того, пользователь может самостоятельно указать удобные для него способы взаимодействия с сервисами Google. Тогда просмотреть электронную почту или содержимого Google Диск, будет возможно только при помощи избранных инструментов.

По мнению Google, усиленная защита может понадобиться журналистам, политикам и бизнесменам. Но воспользоваться надежными системами сервиса может любой желающий.

Те, кто хочет обезопасить свои данные, но не собирается приобретать дополнительное оборудование, всегда могут прибегнуть к двухэтапной аутентификации, которая неплохо справляется с большинством злоумышленников.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook