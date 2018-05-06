Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе приложения мессенджера из-за спам-сообщения. Об этом сообщает MensXP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, спам-сообщение содержит несколько пробелов, в которых скрыты символы. При нажатии на него мессенджер перестает работать.

Как отмечается, для решения проблемы достаточно перезагрузить смартфон.