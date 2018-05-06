Маск сообщил о намерении открыть кондитерскую фабрику
6 мая 2018 11:16 195
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter сообщил о намерении открыть фабрику по производству конфет, передает Day.Az со ссылкой на RT.
"Я собираюсь открыть фабрику по производству конфет, и это будет потрясающе", - написал он.
При этом, предвосхищая сомнения своих подписчиков, предприниматель подчеркнул, что он "супер-суперсерьёзен".
В январе Маск объявил о поступлении в продажу безопасных огнемётов нового поколения, стоимость которых составит $500 за штуку.
Спустя несколько дней стало известно, что все они распроданы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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