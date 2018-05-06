Маск сообщил о намерении открыть кондитерскую фабрику

6 мая 2018 11:16

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter сообщил о намерении открыть фабрику по производству конфет, передает Day.Az со ссылкой на RT.

"Я собираюсь открыть фабрику по производству конфет, и это будет потрясающе", - написал он.

При этом, предвосхищая сомнения своих подписчиков, предприниматель подчеркнул, что он "супер-суперсерьёзен".

В январе Маск объявил о поступлении в продажу безопасных огнемётов нового поколения, стоимость которых составит $500 за штуку.

Спустя несколько дней стало известно, что все они распроданы.

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