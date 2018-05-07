Созданы контактные линзы, стреляющие лазером
7 мая 2018 09:50 258
Способность "стрелять глазами", кажется, получила свое воплощение в буквальном смысле. Ученые утверждают, что изобрели линзы, способные излучать лазер, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Создатели чуда техники рассказывают, что их изобретение имеет вид тонкой пленки, которая способна генерировать лазерное излучение. Ее можно легко поместить на контактные линзы и в прямом смысле слова стрелять глазами.
Ученые отмечают, что процесс создания такой пленки довольно прост и дешев, что предполагает сделать изобретение весьма популярным.
Не совсем понятно, правда, для чего нужны такие линзы. Исследователи полагают, что они станут востребованными в области безопасности.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
6 мая 11:16 551
Маск сообщил о намерении открыть кондитерскую фабрику
6 мая 07:29 1 621
Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp
6 мая 07:00 567
iOS 13 получит множество новых функций для iPad
6 мая 00:30 474
Как использовать iOS людям с ограниченными возможностями
5 мая 17:00 511
Google сделает iPhone еще безопаснее
09:51