Facebook может стать платным

После скандала с несанкционированным сбором персональных данных пользователей Facebook провела маркетинговое исследование, чтобы понять, будет ли платная версия без рекламы пользоваться спросом. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Возможно, на подобные меры руководство социальной сети подтолкнуло высказывание Стива Возняка, что он лучше сам будет платить за доступ к тому или иному ресурсу, чем позволит корпорациям зарабатывать на информации о нем.

Результаты исследования пока не опубликованы, поэтому о точном времени выхода платной версии без рекламы говорить пока рано.

Бизнес-модель социальной сети уже крайне эффективна. За 2017 год компания смогла заработать 14 миллиардов долларов на размещении таргетированной рекламы. Но теперь пришло время пересмотреть существующий порядок и предоставить пользователям право выбирать, хотят ли они видеть маркетинговые сообщения.

Марк Цукерберг не комментировал готовящиеся планы, однако упомянул, что: "У Facebook всегда будет бесплатная версия".

Это высказывание не исключает возможность существования и других видов доступа к социальной сети, например, по подписке.

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