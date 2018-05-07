Как увеличить производительность Apple Watch - ФОТО

Первому поколению Apple Watch исполнилось уже три года, и они работают довольно медленно. Основная причина этого - устаревшая "начинка", но их все же можно немного ускорить, изменив некоторые настройки. Day.Az со ссылкой на Macdigger расскажет, как это сделать.

Включение опции "Уменьшение движения"

Самый первый шаг к увеличению производительности - отключение лишних анимаций, на отрисовку которых тратятся драгоценные секунды.

Для включения этой опции нужно перейти в настройки часов, выбрать подменю "Универсальный доступ" и выбрать подпункт "Уменьшение движения". Это также может повлиять на время работы от одного заряда.

Отключение автоматической установки приложений

В приложении Watch для iPhone можно ограничить установку программ на часы. По умолчанию, все, что загружается на смартфон, автоматически загружается и на Apple Watch, что может негативно сказываться на производительности устройства.

Удаление ненужных программ

Если на часах установлено множество приложений, то на них, как и в случае с iPhone, уменьшается свободное пространство, что также может оказать влияние на скорость и стабильность работы. Если в Apple Watch закончится память, то некоторые программы могут вовсе перестать работать. Поэтому следует своевременно избавляться от ненужных программных продуктов.

Отключение фонового обновления данных в приложениях

Чтобы установленные на часы программы не тратили ресурсы в фоне, можно отключить эту возможность в настройках. Для этого нужно открыть приложение Watch на iPhone, пролистать меню до пункта "Обновление контента" и отключить его.

Перезагрузка, обновление, сброс до заводских настроек

Наверняка эти советы уже и так всем известны, но они наиболее эффективны в случае со старыми устройствами вроде Apple Watch первого поколения. Иногда простой перезагрузки достаточно, чтобы освободить память и заставить часы "бегать" шустрее.

Чтобы перезагрузить Apple Watch, нужно удерживать заводной механизм, пока на экране не появится слайдер для отключения устройства, а затем смахнуть по нему вправо. После этого нужно снова включить гаджет.

Для обновления прошивки нужно открыть приложение Watch на iPhone, перейти в настройки и выбрать подменю "Обновление ПО".

Чтобы сбросить часы до заводских настроек, нужно открыть настройки устройства, перейти в меню "Основные", пролистать его до пункта "Сброс". Затем в появившемся окне нужно выбрать опцию "Сброс контента и настроек". После этого часы придется настраивать заново.

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