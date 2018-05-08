Apple бесплатно заменит iPhone X с поломанным Face ID
Apple обновила правила ремонта сломанного датчика Face ID. Документ оказался в распоряжении сайта MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.
Внутренняя записка была выслана в Apple Store и авторизированные сервисные центры. В ней описывается механизм принятия решения о ремонте Face ID в iPhone X.
Когда клиент обращается с проблемным смартфоном, специалист сервисного центра должен запустить диагностику задней камеры iPhone. Вероятно, существует какая-то связь между задней камерой и системой TrueDepth. Если проблему возможно решить с помощью замены камеры, то смартфон забирают на ремонт. Если замена модуля камеры не помогла, владельцу могут поменять iPhone X на новый телефон, говорится в документе.
Если клиент сообщает, что у iPhone X есть проблемы с Face ID, вы можете решить это путем замены задней камеры. Запустите AST 2 (диагностическая утилита Apple - прим. MacDigger) на устройстве клиента, чтобы проверить камеру. Если в процессе диагностики были обнаружены проблемы с камерой, выполните ее ремонт, чтобы узнать, устранена ли проблема. Если проблема не устранена, замените устройство вместо ремонта дисплея.
Apple не комментировала это изменение публично и не запускала какую-либо официальную программу ремонта, поскольку это внутренние рекомендации.
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